Процесс системного кризиса в РФ –необратимый и является лишь вопросом времени, отметил Андрей Юсов.

Кремль покрывает падение бюджетных доходов из резервных фондов, которые Россия активно наполняла валютой и золотом перед полномасштабным вторжением в Украину. Их объем оценивается более чем в $150 миллиардов.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Укринформу".

"Собственно, именно из этих запасов Россия финансирует войну: удерживает армию, производит и закупает оружие", — отметил Юсов.

По данным украинской разведки, ресурсы РФ не безграничны, а война – это очень дорого. В связи с этим процесс системного кризиса в РФ – необратимый и является лишь вопросом временинеобратим и является лишь вопросом времени.

Отмечается, что помимо резервов Россия получает доходы от экспорта нефти. В начале года РФ экспортировала 8,3 млн баррелей нефти в сутки – самый высокий уровень с апреля 2020-го, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА).

Крупнейшими покупателями оказались:

Китай (43% российского экспорта сырой нефти);

Индия (36%);

ЕС (8%);

Турция (3%).

Однако после установления верхнего предела цен для закупок российской нефти доходы от этой отрасли за четыре месяца текущего года сократились на 52% по сравнению с январем-апрелем 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия за год нарастила скрытые резервы за границей на 80 млрд долларов.

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