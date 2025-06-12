Сколько еще РФ будет воевать и что заставит Путина к настоящим переговорам: мнение Ходжеса

Генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес / © Getty Images

Реклама

Генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес рассказал, насколько долго Россия может поддерживать темп массированных атак по Украине и вообще воевать, и что может заставить Москву начать настоящие переговоры о мире.

Своими оценками Ходжес поделился в интервью польскому изданию Onet.

«Я думаю, что Россия может поддерживать этот темп некоторое время, потому что ей безразличны потери. Их экономика полностью ориентирована на войну. И пока Китай и Индия будут продолжать покупать у них нефть и газ, у России будут деньги, чтобы поддерживать этот темп. Они могут продолжать покупать «Шахеды» из Ирана, боеприпасы из Северной Кореи и т.д. Это означает, что если не произойдет каких-то существенных внешних изменений, через год война будет выглядеть более-менее так же, как и сегодня», — высказал мнение генерал-лейтенант в отставке.

Реклама

Он отметил, что ситуация изменится, если Запад — США, Европа или Канада — сделают что-то радикально другое. Однако пока Ходжес на видит, чтобы это произошло.

«И я полностью согласен с украинским правительством: мы должны продолжать борьбу. Мы не должны соглашаться на плохое соглашение — Россия все равно его не будет придерживаться», — добавил экс-командующий армии США.

По словам Ходжеса, ничто не заставит президента РФ Владимира Путина начать настоящие переговоры о мире, если не будет экономического давления. По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа «полностью провалилась» в этом плане.

«Вопрос в том, может ли Европа объединиться, чтобы оказать экономическое давление на Россию? Остановить экспорт нефти и газа через Балтийское и Черное моря? Использовать замороженные российские активы? Это — по моему мнению — единственный реалистичный сценарий, чтобы заставить Россию сесть за настоящий стол переговоров», — высказался американский генерал-лейтенант.

Реклама

Напомним, по мнению дипломата, руководителя Центра исследований России Владимира Огрызко, заставить Путина прекратить войну или хотя бы сесть за стол переговоров на украинских условиях могут удары по военной машине врага. Именно поэтому Украине нужна военная помощь от партнеров и собственное производство оружия. Еще одним фактором давления на РФ Огрызко назвал настоящие, а не «дырявые» санкции.

Похожее мнение у экс-главы Службы внешней разведки Украины, генерала армии Николая Маломужв. По его словам, принудить Россию к миру могут конкретные и эффективные меры в военном, экономическом и политическом направлении. В частности, Маломуж назвал перечень вооружения, необходимого Украине.