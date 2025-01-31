Сколько еще Украине придется сдерживать Россию: эксперты CSIS шокировали ответом

Россию придется сдерживать еще лет 40, а для этого нужно усилить Украину, считают исследователи Центра стратегических и международных исследований.

Украина станет ключевым элементом сдерживания России в Европе, но для этого ей нужно оказать необходимую помощь, чтобы она могла эффективно сыграть такую роль.

Такое мнение высказали исследователи Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает "Голос Америки".

"Чем бы ни завершилась нынешняя война России против Украины, агрессивная политика России, которая настроена на увеличение своего влияния в мире, не позволит Западу вернуться к идее о сотрудничестве с Россией в ожидании ее демократизации", – считают аналитики.

Для успеха предстоящих переговоров, о которых говорит новый президент США Дональд Трамп, нужно убедить президента России Владимира Путина в том, что он должен вести настоящие переговоры, а не садиться за стол и требовать капитуляции, считает Джеффри Манкофф, юрист Программы CSIS для Европы, России и Евразии.

"Нужно убедить Кремль, что его предположение о том, что время на его стороне, ошибочно, и у России больше пользы от того, чтобы вступить переговоры по Украине сейчас, чем за шесть месяцев", – сказал исследователь во время дискуссии в четверг, 30 января.

Манкофф добавил, что усиление Украины и возвращение ей преимуществ на поле боя является необходимым условием для переговоров с Путиным о прекращении огня.

Майкл Киммадж, директор Института Кеннана Центра Вильсона, считает, что ожидания от переговоров завышены.

"Я сомневаюсь, что дипломатия на этом этапе может принести успех. Украина и США с одной стороны, Россия – с другой, настолько далеки в своих позициях, что это вряд ли возможно", – считает он.

А высокие ожидания могут, по мнению эксперта, наоборот, привести к эскалации конфликта.

На нынешнюю ситуацию Киммадж предлагает смотреть с перспективы стратегии сдерживания еще времен холодной войны, когда сдерживание означало ограничение военного влияния России.

"И с этой точки зрения, если Россия контролирует всего 18% территории Украины, то это не проигрыш Украины, а успех сдерживания", – считает он.

Для окончательного разрешения конфликта может потребоваться еще несколько десятилетий, как это было с разделенной после войны Германией, считает Манкофф, но к тому времени единственной серьезной политикой в отношении России должно быть сдерживание.

Напомним, российские власти сейчас делают все возможное, чтобы "очаровать" нового президента США Дональда Трампа для того, чтобы "выдавить" Украину из переговорных процессов об окончании войны.

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