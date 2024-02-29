Сколько FPV-дронов изготовили в Украине с начала года: в Минстратегпроме шокировали цифрой

В январе-феврале 2024 года украинские производители изготовили около 200 тыс. FPV-дронов. Всего в этом году Украина планирует произвести 2 млн дронов разных типов.

Об этом заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр сказала в комментарии Forbes.

"Президент говорил об 1 млн дронов — наши мощности уже позволяют изготовить столько и даже больше", — сказала чиновница.

По ее словам, украинские мощности способны производить около 100 тыс. беспилотников в месяц. Таким образом, способности украинских производств достигнут уровня 2 млн беспилотников разных типов, в частности FPV.

Кроме этого, по словам Гвоздяр, украинские инженеры работают над разработкой FPV-дронов типа "крыло" и разведывательных беспилотников — аналогов Mavic.

Напомним, воины ВСУ рассказали, почему FPV-дроны важны на войне и как их используют. Подробности — в материале ТСН.ua.

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