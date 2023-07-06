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Сколько городов и сел уволили ВСУ от 24 февраля прошлого года: Зеленский ответил

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Сколько городов и сел уволили ВСУ от 24 февраля прошлого года: Зеленский ответил

Зеленский во время визита в Болгарию / Фото: Офис президента Украины

Зеленский признал, что перед Украиной еще очень непростой путь к освобождению всей территории, но победа нашего государства реальна.

С начала полномасштабного вторжения украинские Силы обороны освободили около 1900 городов и сел.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время визита в Болгарию.

Он призвал не доверять российской пропаганде, уверяющей, что якобы снабжение союзниками оружия в Украину лишь углубляет эскалацию.

"Реальность свидетельствует о другом – мы смогли существенно уменьшить масштаб этой войны. Прежде всего, благодаря оружию, которое мы получаем. Около 1900 городов и сел украинской земли наши воины освободили за время после 24 февраля прошлого года", – сказал глава государства.

Зеленский признал, что перед Украиной еще очень непростой путь к освобождению всей территории, но победа может быть "не в отдаленном времени, а скоро".

"Давайте вспомним, как все было: мы отразили российские атаки на наши северные регионы, в частности столицу. Мы освободили значительные территории востока и юга нашего государства. Мы доказали, что у России нет таких ракет, которые невозможно сбить. Россия, которая претендовала быть второй в мире, ищет помощи у изгнанников. Победа Украины – она реальная, и она нам очень нужна", – подчеркнул президент.

Ранее президент Зеленский заявил, что в России – раскол, Путин слаб, а "вертикаль власти посыпалась".

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Дата публикации
Просмотры
39
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