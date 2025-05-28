Сколько гражданских до сих пор остаются в разрушенном Часовом Яру: ответ ГВА

Руины Часового Яра

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В почти полностью разрушенном Часовом Яру до сих пор остаются 151 гражданский человек.

Об этом сообщил начальник ГВА Часового Яра Сергей Чаус, передает информагентство «Вчасно».

Чиновник заверил, что этим людям раньше не раз предлагали эвакуацию, однако они отказались. Сейчас из-за постоянной угрозы обстрелов эвакуация гражданских официально невозможна.

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«В то же время, если кто-то из жителей изменит решение, он может обратиться за помощью к находящимся в городе военным. Как только позволит ситуация с безопасностью — мы возобновим эвакуацию», — заверил Чаус.

Часов Яр на карте / © Deepstatemap

Отметим, что до начала полномасштабного вторжения в Часовом Яру проживало более 15 тысяч человек.

Ранее в ВСУ рассказали, удалось ли россиянам захватить «господствующие высоты» в Часовом Яру.