Сколько гражданских объектов атаковала Россия с начала вторжения: в МВД подсчитали

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения обстреляли более 22 тысяч гражданских объектов и около 300 – военных.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы видим цифры – более 22 тыс. гражданских объектов пораженных и всего около 300 – военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические предприятия", — сообщил Енин.

Он отметил, что оккупанты атакуют объекты культурного наследия, религиозные сооружения, торговые центры, школы. По словам замминистра, что угодно может стать объектом ракетно-бомбовых ударов российских войск.

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