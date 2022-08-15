Сколько гражданских объектов атаковала Россия с начала вторжения: в МВД подсчитали

Оккупанты атакуют и объекты культурного наследия, религиозные сооружения, торговые центры, школы.
Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения обстреляли более 22 тысяч гражданских объектов и около 300 – военных.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
"Мы видим цифры – более 22 тыс. гражданских объектов пораженных и всего около 300 – военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические предприятия", — сообщил Енин.
Он отметил, что оккупанты атакуют объекты культурного наследия, религиозные сооружения, торговые центры, школы. По словам замминистра, что угодно может стать объектом ракетно-бомбовых ударов российских войск.
Раньше мы писали, какое запрещенное оружие использует Россия против украинцев и какие последствия (фото, видео).
Читайте также:
- "Слома хребта армии РФ" пока нет, нужно готовиться к затяжной войне — генерал ВСУ
- ВСУ ударили по штабу "Вагнера" в Попасной, там мог быть их главарь Пригожин – российские пропагандисты
- Зеленский рассказал о списках российских убийц и палачей