Сколько гражданских погибло в Украине во время полномасштабной войны — статистика ООН

Число жертв увеличивается.
Около 12300 мирных граждан Украины погибли во время полномасштабного российского вторжения.
Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф 8 января, передает "Гллос Америки".
По ее словам, в течение последних месяцев количество жертв среди гражданских в Украине увеличилось в результате использования Россией БПЛА, ракет большой дальности и крылатых бомб.
"Российские вооруженные силы активизировали свои операции по захвату новых территорий на востоке Украины, что наносит серьезные удары по гражданскому населению в прифронтовых районах, в частности в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях", — сказала официальная представитель ООН.
Она выразила "глубокую обеспокоенность тем, как влияет на гражданское население увеличение использования дронов и нового оружия".
Нада Аль-Нашиф также отметила использование Россией управляемых крылатых бомб высокой разрушительной силы в жилых районах Украины.
Ситуация с правами человека
Наблюдатели ООН обнаружили, что при полномасштабном вторжении РФ в Украину ситуация с правами человека ухудшается, военные операции усиливаются, жертвы среди гражданского населения растут, как и количество случаев пыток, казней без судебного разбирательства и других преступлений.
"Ситуация с правами человека остается мрачной, поскольку количество жертв среди гражданского населения продолжает расти, продолжаются казни и пытки военнопленных, а также Россия пытается усилить контроль над оккупированной украинской территорией", — говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
Напомним, ранее уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике документ ООН. Об этом говорилось на фоне ознакомления с 41-м периодическим докладом Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
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