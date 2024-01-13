Сколько химических атак совершила Россия с начала широкомасштабного вторжения: цифра шокирует (фото)

В Командовании сил поддержки ВСУ отметили, что динамика применения химического оружия со стороны РФ растет.

Россия с начала широкомасштабной войны совершила 626 химических атак.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

"Силами обороны зафиксировано 626 фактов применения российской федерацией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь текущего года 51 случай", – говорится в сообщении.

В Командовании Сил поддержки ВСУ отметили, что динамика применения растет. Каждый день фиксируется до 10 случаев применения химических веществ.

"Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, которые сбрасывает с БПЛА. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также осуществляются артиллерийские обстрелы снарядами с содержанием химически опасных веществ", — уточнило Командование.

Химическое оружие, которое использует РФ против Украины

Химическое оружие, которое использует РФ против Украины

Отмечается, что 14 декабря 2023 выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS.

"36 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины", — резюмирует служба по связям с общественностью.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России, очевидно, используют химическое оружие против украинских военных. Это нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является РФ.

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