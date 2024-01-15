Сколько и какие ракеты Россия производит в месяц – новые данные ГУР

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Россия за последние месяцы не увеличила производство ракет. Так, на январь 2024 года страна-агрессор производит около 115-130 стратегических ракет и 100-115 ракет оперативно-тактического класса.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Они не смогли существенно нарастить эти объемы… Однако они могут отличаться в зависимости от месяца. Уровень производства зависит от загрузки мощностей, от комплектующих, ведь очень много деталей – у тех же Х-101, "Кинжала", "Калибра" – иностранного производства", – сказал он.

Как отметил Скибицкий, Россия многое потеряла за счет того, что ее предприятия, которые занимались поставкой комплектующих, находятся под международными санкциями.

"А своими аналогами она не может покрыть собственные потребности. Опять же, например, в декабре они вообще не производили некоторые виды ракет — был нулевой показатель как плановый, так и фактический", — добавил он.

Однако оккупанты пытаются держать определенный стратегический резерв – около 30% от имеющихся у них запасов.

"Яркий пример — с середины сентября россияне не применяли ни Х-101, ни "Калибр". Происходило накопление этих ракет. К тому же мы четко понимаем, что все произведенное сразу поставляется на поле боя. Если говорить о выпущенных крылатых ракетах, то во время атак фиксировались изделия III, IV квартала выпуска. Это еще раз свидетельствует о том, что у них запасы не очень большие, и то, что производится, сразу применяется против нашего государства", — отметил представитель ГУР.

Вадим Скибицкий также добавил, что вся линейка ракет – Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 – производится в основном из российских комплектующих.

Напомним, в ГУР дали прогноз – чего ждать на фронте в 2024 году.

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