Сколько и каких именно бойцов переведут из Воздушных сил в пехоту: нардеп дал ответ

С тыла на фронт могут перевести бойцов мобильных групп, в то же время перевод не коснется пилотов и специалистов, обслуживающих самолеты.

Из Воздушных сил в пехоту должны перевести около 2 тысяч военных. Однако это будут не специалисты по обслуживанию самолетов, а бойцы мобильно-огневых групп, работающих с зенитными установками.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенков в эфире Новости.Live.

Горбенко утверждает, что перевод не коснется пилотов и специалистов, обслуживающих самолеты.

Нардеп отметил, что сейчас главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сухопутных войск и проверка обнаружила, что стрелковые батальоны укомплектованы на 18-19%, а в батальонах обеспечения комплектация достигает 80-90%.

"Поэтому есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые. Если мы говорим о воздушных войсках, то речь идет об условно 2 тысячах бойцов, которые будут потенциально переведены. Но это точно не те специалисты, которые обслуживают самолеты или летают на них. Мы говорим об огневых". группы, которые сбивают "Шахеды", — рассказал Руслан Горбенко.

По словам нардепа, с тыла переведут в зону боевых действий военных, работающих на зенитных установках 23 мм. Такие же используют стрелковые батальоны против пехоты.

"Да, действительно, они будут не в тылу работать, а на линии столкновения, но будут выполнять ту же свою боевую работу, которую они выполняли в воздушных войсках", — сказал депутат.

Напомним, авиатехники заявили о массовом переводе специалистов Воздушных сил в пехоту. ТСН.ua собрал все о скандале с переводом.