Сколько и какой техники Украине не хватает на фронте – данные Forbes

Вооруженные силы Украины больше всего нуждаются в артиллерии, противовоздушной обороне и пехоте для своих боевых бригад на фронте.

Об этом в материале Forbes рассказал военный обозреватель Дэвид Акс.

Как пишет обозреватель, бронетранспортеры заняли четвертое место в этом списке, но и их нужно немало. Ведь эти транспортные средства могут ускорять передвижение украинской армии между боевыми позициями, при этом защищая от выстрелов и артиллерийских осколков.

"Любой БТР лучше, чем без БТР вообще. Но несколько сотен БТРов были бы гораздо лучше 89 бизонов (Super Bison - ред.), также известных как бронированные машины боевой поддержки или ASCV, которые Украина получает из Канады уже более двух лет", – пишет автор.

Канадское правительство объявило о передаче 89 БМП Super Bison с начала июня 2022 года. Сначала они предложили 39 БМП из избыточных запасов армии Канады.

Также читайте Выплаты за уничтоженную технику врага: в Минобороны назвали суммы

Затем, в сентябре 2023 года, пообещали дополнительный недавно построенный Bisons, только что сошедший с конвейера General Dynamics.

"В прошлом году на юге украинцы потеряли один из 14-тонных "Бизонов", вмещающих 10 человек", — отметил Дэвид Акс.

50 новых "Бизонов", которых хватило бы для одного батальона, очень долго добираются до линии фронта. Министр обороны Канады Билл Блэр в пятницу заявил, что первые 10 БМП поедут в Европу и после учений техника окажется в Украине осенью.

"От обещания до доставки Канаде понадобится год, чтобы поставить 50 БТРов. Согласно данным аналитиков Oryx, за этот же промежуток времени украинцы потеряют в среднем около 500 БТРов и БМП. Канада, конечно, не единственная страна, которая снабжает Украину бронетехникой. Соединенные Штаты, Германия и Польша, в частности, пожертвовали сотни БТРов и БМП", — говорится в статье Forbes.

С начала полномасштабной войны союзники Украины передали около 2000 транспортных средств и боевых машин, из которых почти половина уже потеряна. Таким образом ВСУ нужно получить еще 1000 БТР и БМП, чтобы компенсировать утраченную технику.

С 2022 года Вооруженные силы Украины увеличились примерно вдвое. 2000 советских БТРов и БМП, которые украинцы имели перед широкомасштабной войной, возможно, хватило бы на 50 бригад, но их и не хватило на 100 бригад.

Украинские командиры знали, что это станет проблемой.

"Нам нужно все, но БМП – это, пожалуй, самая неотложная потребность", — сказал неназванный офицер украинской механизированной бригады в комментарии Foreign Policy в начале прошлого года.

Армия Канады сейчас заменяет свою старую бронированную технику более новыми моделями. Это позволило им высвободить более 400 подержанных транспортных средств, включая варианты БТР M-113, а также Bisons и подобные Coyote. Украина была готова забрать их, несмотря на очень плохое состояние.

Также читайте Италия передала Украине крылатые ракеты: Шаппс рассказал детали

"Украинцы готовы взять даже металлолом, разобрать его и сделать из трех машин одну", – рассказала CBC News Александра Устинова, глава ВСК по мониторингу получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения.

Компания Онтарио Armatec Survivability даже подала предложение на ремонт и обновление устаревших транспортных средств со скоростью – восемь единиц в месяц.

Однако ни заявление Устинивой, ни предложение Armatec Survivability не заставили правительство в Оттаве предложить Украине эти подержанные машины.

"Вместо этого украинцы год ждут 50 новых "Бизонов", чтобы удовлетворить примерно 5% своего спроса на БТР", — отмечает военный обозреватель.

Напомним, США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов – какое оружие получат ВСУ.

Читайте также ведущие новости дня: