Сколько истребителей нужно Украине, чтобы получить преимущество в небе: Игнат назвал конкретную цифру

Война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они наносили удары по разным целям.

Украина нуждается в 128 многоцелевых истребителях западного производства для получения преимущества в воздушном пространстве во время войны с Россией.

Об этом пресс-секретарь Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире "Радио Свобода".

В частности, у Игната спросили, сколько Украине нужно западных истребителей для получения преимущества в украинском небе.

"В визии Воздушных сил, которая предусматривала перевооружение наших воздушных сил, говорилось о цифре 128 таких истребителей, плюс-минус, которых было бы достаточно, чтобы заменить старый парк техники и быть рассредоточенными по всей территории государства. Это примерно четыре авиационные бригады", — сказал спикер и добавил, что еще нужны обучающие самолеты для полетов с инструктором и транспортная авиация.

Юрий Игнат отметил, что такие многоцелевые истребители как F16 могут наносить удары по разным целям на суше, в море и в воздухе — по тылу противника, по вражеским беспилотникам и самолетам.

"Относительно многоцелевых истребителей такое количество, которое я назвал, было прописано в визии. На эту цифру мы и опивраемся. Понятно, что война и боевые действия могут вносить коррективы, поэтому более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах и чтобы они реагировали на разные вызовы", — подчеркнул спикер Командования Воздушных сил.

Напомним, 20 августа Дания официально объявила, что передаст Украине 19 истребителей F-16. Первые самолеты прибудут ближе к Новому году.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Нидерландов Марком Рютте сообщил, что это государство передаст для ВСУ 42 истребителя F-16.

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