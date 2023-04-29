Сколько истребителей нужно Украине для полного контроля неба: объяснил Жданов

Украинским военным для полного контроля в воздухе нужно не менее сотни самолетов.

ВСУ нуждаются не менее 100-120 боевых самолетов, чтобы обеспечить успешное проведение военных сухопутных операций.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По словам Жданова, такое количество самолетов позволило бы укомплектовать 5-6 бригад, что обеспечило бы полное господство в воздухе и снизило расходы человеческих и материальных ресурсов во время сухопутных операций.

Однако эксперт подчеркивает, что это возможно только в идеальном сценарии.

Напомним, что главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что украинская армия своевременно получит все необходимое оружие для ожидаемого наступления.

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