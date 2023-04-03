Сколько истребителей уже есть у Украины: в Воздушных силах ответили

Однако Украина нуждается в многоцелевых самолетах F-16, ведь советские самолеты, даже те, которые ВСУ получили от союзников, все равно устарели.

У Воздушных силах ВСУ сейчас есть пять бригад истребителей СУ-27 и МИГ-29.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".

Он назвал передачу Украине МИГ-29 от Польши "историческим шагом".

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"Это первый, исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения, как истребители. У нас есть три бригады таких самолетов сегодня. Есть пять бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три — МИГ-29. Это старые советские истребители четвертого поколения, морально и физически устаревшие. И не только наши, но и те, которые нам передают наши партнеры", – сказал Игнат.

По его словам, первый шаг к передаче такого типа вооружения – знак для других стран.

"Это знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Что предусматривают следующие шаги? Передача современных передовых авиационных платформ – самолетов, способных выполнить задачи, которые мы сегодня перед собой ставим", – подчеркнул спикер.

Почему для ВСУ так необходимы F-16

В эфире общенационального телемарафона Игнат добавил, что ВСУ нуждаются в многоцелевых самолетах F-16. Эти самолеты являются ровесниками МиГ-29, но прошли несколько этапов глубокой модернизации.

"Это включает в себя замену основного оборудования: это бортовая РЛС, которая видит далеко, и плюс к этому широкий спектр вооружения – крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты, способные поражать воздушные, наземные, надводные цели – все есть у самолета F-16. Поэтому нам нужен такой многоцелевой самолет. МиГ-29, который нам передают партнеры, не имеет этого", – сказал спикер Воздушных сил.

Авиация РФ преобладает украинский в 5-6 раз

Также Игнат признал, что численность российской авиации в 5-6 раз выше украинской.

"Россия преобладает нас в 5-6 раз. Это лишь та группировка, которая сегодня расположена на тех 40 аэропортах вокруг Украины, в оккупированном Крыму. Кроме того, технологически они выше в несколько раз. Они провели глубокую модернизацию самолета Су-27, сегодня это Су-30, а также версия Су-35, есть истребитель-бомбардировщик Су-34, и то, что они применяют с тех самолетов — это новая угроза", — отметил он.

Ранее в издании The Telegraph написали, что пока Запад колеблется по F-16, Украина теряет пилотов.