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Сколько "Калибров" 19 февраля россияне держат в Черном море и как быстро восстанавливают запасы: ответ Гуменюк

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Сколько "Калибров" 19 февраля россияне держат в Черном море и как быстро восстанавливают запасы: ответ Гуменюк

Фото: Associated Press

В оккупантов еще есть ракетоносители в пунктах базирования.

В Черном море Россия на утро 19 февраля держит 9 кораблей, среди которых есть ракетоносители. Суммарный залп "Калибров" – 8 ракет.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее данным, в настоящее время в Черном море находится один надводный и один подводный ракетоносители РФ. Общий залп может составлять 8 ракет.

Однако Гуменюк подчеркнула, что в оккупантов еще есть ракетоносители в пунктах базирования.

"Мы наблюдаем неуверенность врага в количестве ракет. Они пытаются подвозить запасы "Калибров" в Севастополь, поскольку им уже их не хватает", – сказала спикер.

Гуменюк отметила, что в России осталось около 20% "Калибров", что является критически низко. По ее словам, пополнение запасов не слишком интенсивно из-за санкций и проблем с производством.

"Скорость восстановления запаса не такая, как они хотели бы. Однако мы видели общую оценку экспертов, что количество "Калибров" у них осталось на уровне около 20%. Это критически низкий уровень запаса. Но мы понимаем, что они могут использовать какие-то дополнительные ракеты", – подытожила она.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что Россия сокращает интервалы обстрелов, чтобы показать какие-то результаты Путину перед годовщиной вторжения в Украину. Крайними датами атаки являются 23-24 февраля. Также в эти дни возможны провокации со стороны оккупантов.

В свою очередь, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что в Украине остается угроза массированного ракетного удара со стороны России, поэтому украинцы должны постоянно быть готовы к таким атакам.

По ее словам, сейчас враг стремится истощить силы противовоздушной обороны, поскольку предыдущая тактика ракетных ударов по Украине не имела большого результата.

В то же время, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина продолжит усиливать свою систему ПВО, чтобы снизить эффективность российских ракетных обстрелов.

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Дата публикации
Просмотры
1253
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