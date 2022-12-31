Сколько "калибров" Россия вывела в Черное и Азовское море 31 декабря – в ВМС ВСУ рассказали

По состоянию на субботу, 31 декабря, в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль. А в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты.

По данным украинских ВМС, за прошедшие сутки в интересах РФ проход по оккупированному Керчь-Еникальскому проливу совершили в сторону Азовского моря 11 судов, из них 1 следовало из пролива Босфор, а в сторону Черного моря – 23 судна, из них 7 судов продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

Угроза обстрела Украины

Накануне, 27 января, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия готовится к новой атаке Украины, но может изменить тактику и это может быть не массированный ракетный обстрел. По ее словам, может быть и комбинированная атака, ведь подготовка стратегической тактической авиации тоже есть.

Гуменюк также рассказала, что из-за шторма враг максимально завел свою корабельную группировку в пункты базирования. Впрочем, непогода не такая уж критическая, поэтому оккупанты могут вывести свои заряженные суда и начать атаку.

Читайте также: