Сколько казней украинских военных россиянами зафиксировано: в ГУР раскрыли цифры

Русский солдат / © Associated Press

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Зафиксировано более 150 случаев казней украинских военных, попавших в плен в армию РФ.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Разведчики также зафиксировали прямые приказы убивать пленных.

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ГУР цитирует слова докладчика ООН по внесудебным казням доктора Морриса Тидбол-Бинца, который убежден, что такие казни «не происходили бы с таким количеством и частотой без приказа или согласия» Владимира Путина.

«Эти преступления — не единичные случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора — России», — сказал он.

Напомним, накануне стало известно, что оккупанты расстреляли двух безоружных украинских защитников в Покровском районе. Известно, что 22 мая российские войска совершили штурм позиций Сил обороны Украины неподалеку от села Удачное Покровского района. Там же выполняли боевые задания четверо украинских военных.

Во время наступления оккупанты захватили в плен двух украинских защитников, после чего расстреляли их, безоружных, в лесополосе из автоматов. Судьба других бойцов Сил обороны пока неизвестна.

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