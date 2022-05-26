Сколько компаний покинули РФ, а сколько заработают "кровавые деньги": новые данные

Сколько компаний покинули РФ, а сколько заработают "кровавые деньги": новые данные

Иностранные компании активно уходят с российского рынка, однако желающие заработать "кровавые деньги", к сожалению, остаются.

Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли обновила данные по количеству компаний, покинувших российский рынок.

Об этом Ермак написал в Telegram.

Так, более 1000 международных компаний находятся на стадии выхода из России. Еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре.

Почти 600 компаний, по данным Ермака, продолжают работать в России, финансируя кровавую войну в Украине.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия шантажирует мир, пытаясь отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта из Украины.

Читайте также: