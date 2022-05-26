Сколько компаний покинули РФ, а сколько заработают "кровавые деньги": новые данные

Иностранные компании активно уходят с российского рынка, однако желающие заработать "кровавые деньги", к сожалению, остаются.
Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли обновила данные по количеству компаний, покинувших российский рынок.
Об этом Ермак написал в Telegram.
Так, более 1000 международных компаний находятся на стадии выхода из России. Еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре.
Почти 600 компаний, по данным Ермака, продолжают работать в России, финансируя кровавую войну в Украине.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия шантажирует мир, пытаясь отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта из Украины.
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