Сколько кораблей Черноморского флота РФ было уничтожено и повреждено: в ВМС назвали цифру

Украинские военные нанесли серьезный удар Черноморскому флоту российских оккупантов, уничтожив или повредив около трети его корабельного состава.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук на брифинге 6 марта, цитирует "Радио Свобода".

Украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ, еще "достаточно много" повредили.

"Что касается количества пораженных единиц, то это 27 единиц пораженных вместе с субмариной, из них 14 – это заметные серьезные единицы разных классов. Это и большие десантные корабли, и ракетные катера, и субмарина, и патрульный корабль. Это среди тех, что уничтожены. По нашим данным, поврежденными на ремонте остается 15 единиц, то есть от общей численности около 80 единиц, могу сказать, что треть уничтожена, достаточно много повреждено", – рассказал Дмитрий Плетенчук.

Однако, несмотря на это, в море до сих пор наблюдается достаточно серьезное присутствие российских кораблей.

Напомним, в ночь на 5 марта оккупантов в Крыму атаковали дроны. Во время атаки в районе Керчи был поражен вражеский патрульный катер "Сергей Котов". Источники в ГУР сообщили, что судно полностью уничтожено.

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