Сколько кораблей-носителей ракет "Калибр" грозит Украине с моря — ответ ВСУ

Российские корабли, которые могут запускать крылатые ракеты, находятся в Средиземном море.

Российские корабли продолжают боевое дежурство на морях. Общий залп кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" составляет 76 штук.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

По данным Сил обороны Украины РФ вывела на боевое дежурство:

в Черном море находятся 8 вражеских кораблей;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет;

Также за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря – 15 судов, из них 5 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 38 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — подчеркнули в ВСУ.

Ракетные обстрелы Украины

Российские террористы от 24 февраля запускают по Украине почти все типы ракет, имеющихся у них на вооружении. С 10 октября оккупанты наносят массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Только 5 декабря оккупанты выпустили по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых 60 удалось сбить.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что россияне могут массированно обстреливать ракетами Украину раз в две недели. Целью врага является наша критическая инфраструктура. Россияне стремятся оставить украинцев без тепла и электричества зимой, чтобы заставить власть капитулировать.

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