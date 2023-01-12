Сколько кораблей РФ держит в морях 12 января и есть ли там "Калибры": ответ военных

РФ держит в трех морях более десяти боевых кораблей.

Российские оккупанты 12 января вывели на боевое дежурство в Черное, Азовское и Средиземное моря 12 боевых кораблей. Среди них есть носители крылатых ракет.

Об этом свидетельствуют данные Военно-морских сил ВСУ.

В Черном море российские войска держат два боевых корабля. Еще столько же они увели в Азовское море.

В Средиземном море — 9 вражеских кораблей, в том числе 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп – 72 ракеты.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

К слову, 11 января руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что в акваторию Черного моря оккупанты вывели один корабль-ракетоноситель.

Напомним, 12 января Наталья Гуменюк заявила, что российская армия, вероятно, готовит новую массированную атаку по Украине. Враг может применить смешанные практики.

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что следующие два-три месяца войны будут очень важны и решающими.

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