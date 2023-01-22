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Сколько кораблей РФ держит в морях 22 января и есть ли там "Калибры": ответ военных

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Сколько кораблей РФ держит в морях 22 января и есть ли там "Калибры": ответ военных

Фото: Associated Press

В Черном море россияне держат более 10 кораблей, среди которых есть ракетоносители.

Российские оккупанты 22 января вывели на боевое дежурство в Черное, Азовское и Средиземное моря более 20 кораблей.

Об этом свидетельствуют обновленные данные военно-морских сил ВСУ.

В Черном море российские войска держат 11 кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 32 ракет.

В Средиземное море оккупанты вывели 10 кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

Кроме того, как отмечается, нынешние сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • в Азовское  море – 34 судов, из них 6 судов двигалось из пролива Босфор;
  • в Черное море – 26 судов, из них 9 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российская армия активизировала использование разведывательных беспилотников. Такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке к новым ракетным ударам.

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Дата публикации
Просмотры
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