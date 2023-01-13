Сколько кораблей Россия держит в трех морях 13 января: ответ военных

Военные ВМС ВСУ за прошедшую неделю уничтожили более 150 оккупантов и много техники россиян.

Российские оккупанты 13 января декабря вывели на боевое дежурство в Черное, Азовское и Средиземное моря 15 кораблей.

Об этом свидетельствуют данные Военно-морских сил ВСУ.

В Черном море войска РФ держат 4 корабля. По данным военных, ни один из этих кораблей не оснащен крылатыми ракетами "Калибр".

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В Азовском море российские войска держат еще до двух кораблей. В Средиземном море — 9 вражеских кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.

Также Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Так, за прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 151 оккупанта, 2 беспилотных летательных аппарата, 2 танка, 4 артиллерийские системы, 1 миномет, 4 единицы автомобильной техники и 10 боевых машин пехоты.

Кроме того, ВМС ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса. За прошедшую неделю в рамках Черноморской зерновой инициативы 9 судов покинули украинские порты, на борту которых находилось более 200 тысяч тонн зерна и других продуктов питания.

За неделю, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

в Черное море – 194 судна, из них 29 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 69 судов, из них 21-е двигалось из пролива Босфор;

"Указанные суда совершали движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — говорится в сообщении.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк 13 января предупредила, что Россия готовится к новому массированному обстрелу Украины. В частности, подтягивает необходимые резервы. Атака врага может быть смешанной — ракетами и дронами или происходить волнами.

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