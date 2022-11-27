Сколько кораблей Россия оставила в Черном и Азовском морях: в ВМС ответили

В Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей.

Российские оккупанты оставили в Черном море на дежурстве девять вражеских кораблей. А в Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

“В Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет”, – рассказали в ВМС Украины.

Там также добавили, что в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

До Азовского моря – 32 судна, из них 9 судов двигалось из пролива Босфор.

До Черного моря – 29 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — подчеркнули в ВМС Украины.

Напомним, что, по мнению экспертов, вопрос победы Черноморского флота Российской Федерации уже закрыт.

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