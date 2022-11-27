Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько кораблей Россия оставила в Черном и Азовском морях: в ВМС ответили

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сколько кораблей Россия оставила в Черном и Азовском морях: в ВМС ответили

Фото: Associated Press

В Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей.

Российские оккупанты оставили в Черном море на дежурстве девять вражеских кораблей. А в Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

“В Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет”, – рассказали в ВМС Украины.

Там также добавили, что в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • До Азовского моря – 32 судна, из них 9 судов двигалось из пролива Босфор.
  • До Черного моря – 29 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — подчеркнули в ВМС Украины.

Напомним, что, по мнению экспертов, вопрос победы Черноморского флота Российской Федерации уже закрыт.

Читайте также:

В Казахстане вспыхнули протесты после переизбрания президентом Токаева

В Казахстане вспыхнули протесты после переизбрания президентом Токаева

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
382
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация