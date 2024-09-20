Сколько крупных арсеналов РФ расположено в зоне поражения Сил обороны — эксперт

Россияне могут готовиться к дальнейшим действиям Сил обороны Украины и ГУР по уничтожению складов с боекомплектом.

На территории России в зоне досягаемости для ударов Сил обороны Украины находятся, по разным оценкам, от 5 до 7 таких мест хранения боекомплектов, которые были в Торопце.

Об этом сообщил военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, об этом свидетельствуют уже опубликованные данные объективного контроля.

"То есть россияне могут готовиться к дальнейшим действиям Сил обороны Украины и ГУР по ликвидации способности РФ пополнения боекомплектом воинских частей, задействованных в российской оккупации на территории Украины", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в ночь на 18 сентября беспилотники атаковали 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ возле города Торопец Тверской области. Начавшаяся детонация боеприпасов и взрывы были настолько мощными, что сейсмические датчики зафиксировали подземные толчки (землетрясения).

Появились новые видео из Торопца Тверской области РФ

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