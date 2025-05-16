Сколько крылатых и гиперзвуковых ракет осталось в России: США раскрыли секреты Кремля

Российская ракета / © Pixabay

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Управление военной разведки США опубликовало довольно интересную инфографику, призванную доказать необходимость развертывания системы противоракетной обороны Golden Dome путем анализа имеющихся ядерных угроз и краткосрочного прогноза на ближайшие пять лет.

И хотя она адресована в основном самим американцам, а точнее даже конгрессменам, которые должны согласовать действительно космические расходы, которые сейчас оценены на уровне 542 млрд долларов, но содержит важную для Украины оценку ракетных возможностей РФ.

В частности, на опубликованной инфографике внимание следует обратить на «карточки» с типами ракет, которые могут нести ядерные заряды.

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Отчет американской разведки

И, по подсчетам американской разведки, сейчас РФ примерно имеет в запасе 300-600 крылатых ракет большой дальности, а это все Х-101 воздушного базирования, Р-500 от ОТРК «Искандер» и «Калибр» морского базирования. Что касается всех имеющихся видов гиперзвукового вооружения, то его российский арсенал сейчас оценен в пределах 200-300 единиц, куда очевидно включены Х-47М2 «Кинжал», «Циркон» и боевые блоки «Авангард».

Отчет американской разведки

В то же время, как всегда, следует оценивать не только имеющиеся запасы, но и темпы производства. Которые, например, в отношении крылатых ракет Х-101 на основе анализа закупки запасных частей на 2025 год оценены в 633 заказных единиц.

Но по прогнозу американцев в РФ на 2035 год будет около 5000 дальнобойных крылатых ракет, что означает среднегодовой темп производства менее 500 единиц всех российских крылатых ракет.

А также 1000 гиперзвуковых ракет и блоков разных типов. При этом у Китая сейчас количество такого вооружения вдвое больше, а в перспективе 10 лет гиперзвуковой арсенал Пекина будет состоять из 4000 против 1000 у Москвы. Что, по всей видимости, также отражает оценки Вашингтона в возможностях военно-промышленного комплекса РФ производить новейшие образцы вооружения.

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На это также намекает прогноз разведки США об увеличении количества российских и китайских межконтинентальных ракет. К которым на уровне 2035 года в Вашингтоне добавляют иранские и северокорейские возможности поразить США, с оценкой 60 в Иране и 50 в КНДР.

И несмотря на все громкое Кремль ядерным оружием и разговорами об увеличении его количества за 10 лет в РФ станет всего на 50 МБР больше, до 400, включая системы ракет, которые способны осуществить так называемую орбитальную бомбардировку (FOBS).

Отчет американской разведки

Концепция FOBS была в свое время реализована в СССР на ракете Р-36орб, принятой на вооружение в 1968 году. Они должны были выводить на низкую опорную орбиту боевой блок мощностью 2,3 Мт (по другим источникам — 5 Мт). Но по условиям второго Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) в 1983 году она была снята с эксплуатации, а три вооруженных ею полка — расформированы.

Но несмотря на намерение вооружиться такими ракетами снова в РФ, усилия в течение 10 лет приведут к появлению в строю менее 12 таких ракет. В то время как Китай будет иметь 60. И это также указывает на оценку возможностей РФ.

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Как и то, что количество российских стратегических подводных ракетоносителей и количество ракет на них останется без изменений — 192. В то время как Китай увеличит свой подводный ядерный компонент почти вдвое с 72 ракет до минимум 132.

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