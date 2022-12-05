Сколько крылатых ракет сбили силы ПВО во время массированной атаки – командование ВСУ

5 декабря произошли очередные ракетные обстрелы врага по Украине.
Вражеские войска во время последнего массированного ракетного удара выпустили по Украине более 70 крылатых ракет "Калибр", Х-101/Х-555, Х-59. Силы ПВО сбили более 60 ракет.
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об этом под вечер 5 декабря.
"Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего выпущено более 70 ракет", — отметили в ВСУ.
По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.
Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота.
Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны.
В общей сложности сбито более 60 ракет кафиров.
Массированный ракетный удар 5 декабря: что известно
Напомним, в результате атаки в понедельник, 5 декабря, в Запорожской области разбомблены несколько частных домов – два человека погибли, еще двое травмированы.
Из-за обесточивания задержали два поезда из Киева – в Краматорск и Изюм.
В Сумской области применили экстренное аварийное отключение электроэнергии.
Одесса осталась без водоснабжения. полностью.
Также сообщили о попадании по объектам энергетической инфраструктуры.
Без света остались часть Кривого Рога, Сумщина, Николаевщина и Кировоградщина.
В Сумах, Житомире и Одессе 5 декабря проходят перебои с доступом в Интернет.
В метро Киева на некоторых станциях поезда не останавливались.
Ракета упала и на территории Молдовы.
В МИД Украины уже отреагировали на падение ракеты в Молдове. Там отметили вину и ответственность России.
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