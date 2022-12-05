Сколько крылатых ракет сбили силы ПВО во время массированной атаки – командование ВСУ

Вражеские войска во время последнего массированного ракетного удара выпустили по Украине более 70 крылатых ракет "Калибр", Х-101/Х-555, Х-59. Силы ПВО сбили более 60 ракет.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об этом под вечер 5 декабря.

"Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего выпущено более 70 ракет", — отметили в ВСУ.

Официальный Telegram-канал Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны.

В общей сложности сбито более 60 ракет кафиров.

Массированный ракетный удар 5 декабря: что известно

Напомним, в результате атаки в понедельник, 5 декабря, в Запорожской области разбомблены несколько частных домов – два человека погибли, еще двое травмированы.

Из-за обесточивания задержали два поезда из Киева – в Краматорск и Изюм.

В Сумской области применили экстренное аварийное отключение электроэнергии.

Одесса осталась без водоснабжения. полностью.

Также сообщили о попадании по объектам энергетической инфраструктуры.

Без света остались часть Кривого Рога, Сумщина, Николаевщина и Кировоградщина.

В Сумах, Житомире и Одессе 5 декабря проходят перебои с доступом в Интернет.

В метро Киева на некоторых станциях поезда не останавливались.

Ракета упала и на территории Молдовы.

В МИД Украины уже отреагировали на падение ракеты в Молдове. Там отметили вину и ответственность России.

Читайте также: