Сколько крымских татар воюет за Украину, а сколько за РФ: Джемилев ответил

По словам Джемилева, крымских татар, поддержавших аннексию и ушедших воевать против Украины относительно немного.

Лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев назвал количество крымских татар, находящихся в рядах сил обороны.

Об этом он рассказал в интервью "Крым.Реалии".

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Джемилев напомнил, что все крымские татары, перешедшие после оккупации Крыма на материковую часть Украины, подлежат призыву как граждане Украины. Их призывают по месту жительства.

Кроме того, есть два военных подразделения – это крымскотатарская добровольческая диверсионно-разведывательная группа при ГУР Минобороны Украины и добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, возглавляемый Ленуром Ислямовом.

"В общей сложности где-то около двух тысяч крымских татар (служат в Силах обороны – Ред.)", – отметил Джемилев.

Также нардеп рассказал о принудительной "мобилизации" и "призывах" крымских татар на оккупированном полуострове в ряды армии РФ.

"Во время так называемой мобилизации в России в 2022 году нам в руки попал список тех, кто подлежит призыву в армию РФ в Крыму. И мы обратили внимание, что там было крымскотатарских фамилий непропорционально больше, чем крымские татары составляют по отношению к населению полуострова. Это, конечно же, не значит, что они ценят крымских татар. Скорее, наоборот. Понятно, что их отправляют на смерть. Задача окупантов – очистить Крым, этот протестный потенциал уничтожить. И, конечно, они смогли призвать в свою армию далеко не всех призывников", – говорит Джемилев.

Нардепу известно лишь о 41 крымском татарине, погибших в рядах армии окупантов.

"Из них 22 человека — это заключенные по бытовым статьям, которых забрали в армию под угрозой, что дадут новые сроки. Лишь шесть человек, посягавших на большие деньги, которые оккупанты обещали. А остальные погибшие — те, кому не удалось избежать (мобилизации – Ред.) Но это не означает, что этим цифры ограничиваются. Потому что очень много – пропали без вести. Но по официальным российским данным, с момента так называемой спецоперации вернулись в Крым в мешках где-то 786 человек", – подытожил лидер крымскотатарского народа.

Ранее мы сообщали, сколько крымских татар находятся в заключении оккупантов

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