Сколько лет может воевать Украина: командующий Нацгвардией сделал прогноз

Александр Пивненко / © скриншот с видео

Реклама

Украина еще может воевать несколько лет. Для этого есть достаточный ресурс. В то же время на преобладающую численно страну-агрессорку Россию «давить нужно экономически».

Такое мнение высказал командующий Национальной гвардией Александр Пивненко в интервью BBC.

«Мы можем защищаться и год, и два. Естественно, с помощью наших партнеров: европейских, Соединенных Штатов. Но количеством, если мы будем убивать больше и больше россиян, мы этим не закончим войну», — считает генерал.

Реклама

Он отметил, что наша задача — это сохранение территорий и личного состава. Также Пивненко возразил утверждением президента США Дональда Трампа, мол, Украина проигрывает войну, если не будет прекращения огня в ближайшее время.

«Ну, не совсем. Мы можем воевать еще несколько лет 100%. Но я считаю, что в целом войны должны закончиться. Вообще на этой планете и вообще убивать людей ради территорий и ресурсов это для нас очень непонятная история. Это должно закончиться», — подчеркнул глава НГУ.

Он также выразил уверенность в том, что люди устали от войны, поэтому хотят, чтобы она закончилась.

«Но главный вопрос для нас какой ценой? Или это прекращение огня, я думаю, что все будут согласны. И тогда переосмысление дальнейших действий и уговоров. Или потери территории. Скажем, мы отдавать ничего не будем, я уверен», — добавил Пивненко.

Реклама

Также командующий Нацгвардией заявил, что Украина поражает экономику страны-агрессорки. Именно поэтому послевоенный период для РФ будет еще более тяжелым. Пивненко говорит, что есть российский регион, «где уже нет людей, в принципе, призывного возраста».

Напомним, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев ответил, способна ли РФ воевать еще два года. По его словам, распространение в западных медиа информации об этом является элементом информационно-психологической операции РФ. Ее цель — заставить украинское руководство пойти на уступки под давлением нарратива о «неисчерпаемых ресурсах» РФ.