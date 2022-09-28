Сколько лет Россия еще сможет воевать в Украине: непредсказуемый ответ эксперта

Он отмечает, что даже новый человеческий ресурс России не поможет ей выиграть эту войну. По его словам, мобилизация в РФ только усугубит внутриполитическую ситуацию в стране.

Такой прогноз Олег Жданов дал на своем ютуб-канале.

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"Действительно, запасов у РФ много, но они уходят в прошлое. Даже сейчас мы фиксируем эшелоны российской военной техники в Ростове. Там — грузовики КрАЗы, снятые с сохранения, которые относились еще к СССР. Они их расконсервируют, чтобы ими воевать в Украине. Они сформируют 1 млн 200 тыс. резервистов, сейчас уже вырисовалась схема, по которой они хотят провести мобилизацию.К концу года Кремль хочет собрать до полумиллиона резервистов, в следующем году — еще 700 тыс. Новомобилизованные не оказывают большое сопротивление., их заселяют в спортивные залы в городах, выдают советские матрасы Никто не бунтует, они согласны со своим рабским участием Кого-то уже отправили на фронт, кто-то уже в Украине погибает, а кто-то попадает в плен. Может, мотивация не столь высока, но ресурсы есть. Так же в технике. Несмотря на то, что она старая, они будут пытаться воевать на ней. Да, старые, советские, но они будут", — рассказал Жданов.

Эксперт подчеркнул, что на способность РФ вести длительную войну в Украине большую роль также играет российская экономика, которая на фоне мобилизации начала "захлебываться". Дальше будет только хуже, считает Жданов.

"Будет продолжаться эта война 2-3 года, думаю, нет. Даже при всех этих положительных моментах, есть еще такое понятие, как экономика и финансы. Да, российская экономика уже "захлебывается" из-за волны, которую они подняли из-за мобилизованных. их уже нет, чем их одевать и оснащать. Я думаю, чем дальше, тем будет больше проблем в РФ. Посмотрим, куда они их будут поселять, потому что уже сегодня некуда. Все будет зависеть от внутриполитической ситуации в самой России", – подчеркнул он.

Напомним, экспосол США предупредил мир о катастрофе, которая может произойти из-за ядерного шантажа Путина.

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