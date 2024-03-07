Сколько лет Россия способна воевать в Украине: оценка спецслужб Литвы

Высокие цены на нефть, уклонение от санкций и государственные инвестиции обеспечивают Россию достаточными ресурсами для войны в Украине с нынешней интенсивностью еще не менее двух лет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет литовских спецслужб.

В совместном отчете Департамента контрразведки Госбезопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы указано, что Россия в 2023 году реформировала и укрепила свою растерзанную боями в Украине армию. РФ находится на пути к расширению своего военного потенциала вдоль своей границы с НАТО, включая Финляндию.

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"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боеспособность", — указали литовские ведомства в своей ежегодной оценке угроз, с которыми сталкивается балтийская страна.

Литовские агентства также писали, что Россия пытается избежать санкций, введенных против ее оборонной промышленности после вторжения в Украину.

Как сообщили спецслужбы Литвы, в то время как в Россию открыто поставляют оружие и боеприпасы только Иран и Северная Корея, Китай стал ее крупнейшим поставщиком микрочипов, а юань – основной валютой для международных операций РФ.

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С тех пор, как в 2023 году Россия разместила боеголовки в Беларуси, она неуклонно строит там инфраструктуру для их использования.

В отчете сообщается, что российские и белорусские спецслужбы ужесточили свои усилия по вербовке литовцев, пересекающих границу. Литва в 2023 году задержала нескольких своих граждан, обвинив их в предоставлении данных белорусской разведке за наличные.

Что касается Китая, то спецслужбы заявили, что Пекин усилил свои шпионские усилия в Литве в 2023 году после ее решения разрешить Тайваню открыть де-факто посольство на своей территории в 2021 году.

А еще сообщается, что "связанные с Китаем" хакеры регулярно проверяют литовские государственные учреждения на наличие уязвимостей "в целях проникновения в их сети и похищения данных".

Напомним, ранее военный обозреватель Александр Коваленко оценил, что когда у России закончится техника времен СССР, война перейдет в фазу острого дефицита. На старых запасах РФ может поддерживать интенсивность боевых действий не более двух лет.

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