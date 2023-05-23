Сколько летных часов нужно пилотам ВСУ, чтобы научиться управлять F-16: Игнат объяснил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что у украинских пилотов есть большой опыт и часы налета, в том числе и боевые. Поэтому за границей каждый в индивидуальном порядке будет проходить обучение.

Об этом он сказал 23 мая в эфире телемарафона.

"Этот вопрос условный. У них уже есть сотни часов налетов. У нас есть пилот, который имеет триста боевых вылетов на штурмовике Су-25. Это — большое количество налета, так же, как другие пилоты, работающие вместе с ним. У всех есть сотни налетов. Каждый курсант, который выпускался из Харьковского национального университета воздушных сил, имеет уже 200 часов налета. После этого он овладевает разными навыками и приобретает, третий класс, второй", — сказал он.

Юрий Игнат добавил, что F-16 – это современный самолет, в отличие от МиГ-29.

"Здесь уже идет переобучение, потому что нужно понять, как работает западная техника, чем она отличается. F-16 – это уже более автоматизированная техника, тогда как у МиГ-29 до 300 кнопок, которые все нужно знать, а тут самолет это делает на автомате вместо пилота. Это автоматизированная машина, имеющая современные радары, прицельный комплекс. А потому у каждого пилота индивидуальная подготовка, каждому нужно свое количество часов, которые нужно доработать. Здесь уже будут смотреть инструкторы. Но у нас летчиков без опыта нет", — пояснил он.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в странах Европы еще не началось. В настоящее время идет подготовка специалистов к началу тренировок.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось в некоторых странах, в частности в Польше.

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