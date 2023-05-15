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Сколько ликвидировано оккупантов: Генштаб назвал новую цифру

Сколько ликвидировано оккупантов: Генштаб назвал новую цифру

Генштаб сообщил о потерях россиян 15 мая / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 15 мая, составляют 199 460 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 580 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • личного состава – около 199 460 (+580) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3759 (+3)
  • боевых бронированных машин ‒ 7336 (+11)
  • артиллерийских систем – 3137 (+21)
  • РСЗО – 562
  • средства ПВО ‒ 316 (+2)
  • самолетов – 308
  • вертолетов – 294
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24)
  • крылатые ракеты ‒ 973 (+3)
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16)
  • специальная техника ‒ 407 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — произошло 46 боевых столкновений.

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