Сколько ликвидировано оккупантов: Генштаб назвал новую цифру

Захватчики несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру понедельника, 15 мая, составляют 199 460 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 580 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава – около 199 460 (+580) человек ликвидировано
- танков ‒ 3759 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 7336 (+11)
- артиллерийских систем – 3137 (+21)
- РСЗО – 562
- средства ПВО ‒ 316 (+2)
- самолетов – 308
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24)
- крылатые ракеты ‒ 973 (+3)
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16)
- специальная техника ‒ 407 (+3)
Ранее Генштаб сообщил, что россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — произошло 46 боевых столкновений.
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