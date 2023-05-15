Сколько ликвидировано оккупантов: Генштаб назвал новую цифру

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 15 мая, составляют 199 460 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 580 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава – около 199 460 (+580) человек ликвидировано

танков ‒ 3759 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 7336 (+11)

артиллерийских систем – 3137 (+21)

РСЗО – 562

средства ПВО ‒ 316 (+2)

самолетов – 308

вертолетов – 294

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24)

крылатые ракеты ‒ 973 (+3)

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16)

специальная техника ‒ 407 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — произошло 46 боевых столкновений.

Читайте также: