Сколько людей находятся в реестре коррупционеров и как он работает: объяснил глава НАПК

В настоящее время в реестре находятся 45 тысяч человек.

В Украине стало известно, сколько людей сейчас находятся в реестре коррупционеров и какова угроза его существованию.

Об этом в рамках единого телемарафона рассказал глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, в реестре находятся 45 тысяч человек, из которых 24 тысячи с отметкой об административных нарушениях, еще 15 тысяч – за уголовные и две тысячи – за дисциплинарные правонарушения.

"Этот реестр, хочу обратить внимание, это не реестр коррупционеров. Это реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Сейчас существует большая угроза доступа к этим данным журналистов и вообще всех граждан. Парламент в первом чтении проголосовал законопроект, которым хочет заставить Национальное агентство предотвращения коррупции удалить данные о большинстве лиц, совершивших эти правонарушения. Если лицо совершило связанное с коррупцией дисциплинарное правонарушение – данные удаляются через год после такого приказа. Если это административное правонарушение – через 3 года. А если уголовное – через 5 лет после решения суда. Это огромная опасность для открытых данных и огромное действие вопреки запросу украинцев на справедливость", — подчеркнул Александр Новиков.

Напомним, что украинцам предлагают зарабатывать 7 тысяч гривен на восстановлении страны.

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