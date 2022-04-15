Сколько людей осталось – никто не знает: какая ситуация в Мариуполе утром 15 апреля

Что происходит в Мариуполе.
Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Уже 95% города разрушены русскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Сколько людей остается в городе – неизвестно.
ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 14 апреля.
- "Рупор Кремля на востоке": ДБР задержали экс-супруга Поклонской и главу "ОПЗЖ" в Мариуполе
Госбюро расследований задержало руководителя фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городском совете Мариуполя Владимира Клименко. Он выражался в поддержку РФ. В частности, осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора.
- Гданьск поможет восстановить Мариуполь после войны
Восстановление Мариуполя после войны будет проходить с участием польского портового города Гданьск. Об этом заявила мер города Александра Дулькевич. Она озвучила такое решение на сессии горсовета после онлайн-выступления городского головы Мариуполя Вадима Бойченко.
- Зеленский о Мариуполе: "Никто не знает, сколько людей осталось, 95% города разрушены"
В одном из крупнейших городов Европы – Мариуполе, где проживало 500 тысяч жителей, российские оккупанты разрушили 95% всех зданий. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью BBC. Сколько из них убито – никто не знает. Также неизвестно, сколько человек осталось в Мариуполе.
- "Гетто для украинцев": оккупанты побуждают мариупольцев надевать белую ленту для "приманки" снайперов
Армия страны-агрессора России побуждает жителей Мариуполя надевать белую ленту, как отметку "свой", представляющую опасность для мирных людей. Таким образом, россияне используют гражданских как "приманку" для снайперов.
- Арестович подтвердил, что часть морпехов в Мариуполе попала в плен во время прорыва
В Мариуполе часть 36-й бригады морской пехоты попала в российский плен при попытке прорыва.
"Часть пошла на соединение с "Азовом", а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разобщены между собой и принимали решение, исходя из обстановки. И вот та, что ушла сама... ну не сама, а в другом направлении... попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и во время боя попала в плен", — сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.
- Разведка обнародовала данные российских генералов, руководивших убийствами украинцев в Мариуполе и Киевской области
Украинская разведка обнародовала данные и фото российских военных преступников, относящихся к высшему командному составу, сознательно выполняющим приказы путинского режима по уничтожению Украины.
- В Мариуполе россияне захватили в плен экипажи двух гражданских судов
Возле Мариупольского морского торгового порта российские оккупанты захватили в заложники членов экипажей теплоходов Аzburg под флагом Доминики и Lady Augusta под флагом Ямайки. Пленных моряков вывезли в оккупированный Донецк.
- В Днепр эвакуировали университет из Мариуполя: вуз начинает обучение
Из-за военных действий Приазовский государственный технический университет из Мариуполя эвакуировался в Днепр. Заведение возобновит деятельность на базе Днепровской политехники.
- "Бойцы творят невероятные вещи, которые выходят за пределы возможного": в полку "Азов" поблагодарили украинцев за поддержку
Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар записал видеообращение, в котором сообщил, что уже более 50 дней идут тяжелые ожесточенные бои за Украину и Мариуполь. Это почти 1200 часов непрерывной борьбы с превосходящими силами противника.
- "Чтобы разблокировать Мариуполь, нужно больше оружия": Кулеба заявил, что Украина работает над этим
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, чтобы разблокировать Мариуполь, нужно больше оружия, и государство работает с партнерами над тем, чтобы его получить.
"Мариуполь в отчаянной ситуации. Очень больно получать новости оттуда. Мы делаем все, что возможно, чтобы поддержать мирное население и защитников Мариуполя. Но для того, чтобы разблокировать Мариуполь и спасти их, нам нужно больше оружия, и мы работаем с партнерами над тем, чтобы его получить", – рассказал украинский министр.
Напомним, сегодня, 15 апреля, в Скадовске военные РФ сняли флаги Украины со здания городского совета и флагштока в центре города и повесили свои триколоры.
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