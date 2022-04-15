Сколько людей осталось – никто не знает: какая ситуация в Мариуполе утром 15 апреля

Сколько людей осталось – никто не знает: какая ситуация в Мариуполе утром 15 апреля

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Уже 95% города разрушены русскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Сколько людей остается в городе – неизвестно.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 14 апреля.

"Рупор Кремля на востоке": ДБР задержали экс-супруга Поклонской и главу "ОПЗЖ" в Мариуполе

Госбюро расследований задержало руководителя фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городском совете Мариуполя Владимира Клименко. Он выражался в поддержку РФ. В частности, осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора.

Гданьск поможет восстановить Мариуполь после войны

Восстановление Мариуполя после войны будет проходить с участием польского портового города Гданьск. Об этом заявила мер города Александра Дулькевич. Она озвучила такое решение на сессии горсовета после онлайн-выступления городского головы Мариуполя Вадима Бойченко.

gettyimages.com

Зеленский о Мариуполе: "Никто не знает, сколько людей осталось, 95% города разрушены"

В одном из крупнейших городов Европы – Мариуполе, где проживало 500 тысяч жителей, российские оккупанты разрушили 95% всех зданий. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью BBC. Сколько из них убито – никто не знает. Также неизвестно, сколько человек осталось в Мариуполе.

"Гетто для украинцев": оккупанты побуждают мариупольцев надевать белую ленту для "приманки" снайперов

Армия страны-агрессора России побуждает жителей Мариуполя надевать белую ленту, как отметку "свой", представляющую опасность для мирных людей. Таким образом, россияне используют гражданских как "приманку" для снайперов.

Associated Press

Арестович подтвердил, что часть морпехов в Мариуполе попала в плен во время прорыва

В Мариуполе часть 36-й бригады морской пехоты попала в российский плен при попытке прорыва.

"Часть пошла на соединение с "Азовом", а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разобщены между собой и принимали решение, исходя из обстановки. И вот та, что ушла сама... ну не сама, а в другом направлении... попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и во время боя попала в плен", — сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Разведка обнародовала данные российских генералов, руководивших убийствами украинцев в Мариуполе и Киевской области

Украинская разведка обнародовала данные и фото российских военных преступников, относящихся к высшему командному составу, сознательно выполняющим приказы путинского режима по уничтожению Украины.

В Мариуполе россияне захватили в плен экипажи двух гражданских судов

Возле Мариупольского морского торгового порта российские оккупанты захватили в заложники членов экипажей теплоходов Аzburg под флагом Доминики и Lady Augusta под флагом Ямайки. Пленных моряков вывезли в оккупированный Донецк.

В Днепр эвакуировали университет из Мариуполя: вуз начинает обучение

Из-за военных действий Приазовский государственный технический университет из Мариуполя эвакуировался в Днепр. Заведение возобновит деятельность на базе Днепровской политехники.

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"Бойцы творят невероятные вещи, которые выходят за пределы возможного": в полку "Азов" поблагодарили украинцев за поддержку

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар записал видеообращение, в котором сообщил, что уже более 50 дней идут тяжелые ожесточенные бои за Украину и Мариуполь. Это почти 1200 часов непрерывной борьбы с превосходящими силами противника.

"Чтобы разблокировать Мариуполь, нужно больше оружия": Кулеба заявил, что Украина работает над этим

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, чтобы разблокировать Мариуполь, нужно больше оружия, и государство работает с партнерами над тем, чтобы его получить.

"Мариуполь в отчаянной ситуации. Очень больно получать новости оттуда. Мы делаем все, что возможно, чтобы поддержать мирное население и защитников Мариуполя. Но для того, чтобы разблокировать Мариуполь и спасти их, нам нужно больше оружия, и мы работаем с партнерами над тем, чтобы его получить", – рассказал украинский министр.

Напомним, сегодня, 15 апреля, в Скадовске военные РФ сняли флаги Украины со здания городского совета и флагштока в центре города и повесили свои триколоры.

Карта войны: враг перемещает войска в соседних с Украиной областях и готовится к наступлению

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