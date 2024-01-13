Сколько людей уехало за границу и сколько сейчас живет в Украине: демограф озвучила цифры

Академик и директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова отметила, что данные о количестве беженцев из Украины очень отличаются, чтобы точно назвать количество людей, выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года.

Об этом она рассказала в интервью.

По ее словам, есть два источника данных о количестве выехавших из Украины людей. Первый – европейские структуры и структуры ООН, второй – украинские пограничники.

"Если взять сальдо с 24 февраля 2022 года по настоящее время, все кто уехал, минус приехавшие, то выходит где-то 1,8 млн. Если следовать только данным ООН, то получается примерно 6 млн. Чем это можно объяснить я не знаю. Так, наверное, сначала не всех учли, когда по 120 тысяч выезжало в день, но пограничники говорят, что не работала система "Аркан", поскольку многие выезжали без загранпаспорта, по внутренним документам, по "Дії". Но пограничники говорят, что количество людей они учитывали. По крайней мере, пытались учитывать. Но разницы в миллионы не должно быть. Вполне возможно, что какое-то количество людей зарегистрировано за границей, но вернулись и живут здесь. Я не исключаю этого. Потому что похожая ситуация была с ОРДЛО", — рассказала Либанова.

Она добавила, что данные ООН о 6 миллионах беженцев – это с учетом 1,2 млн, находящихся в РФ и примерно 800-900 тысяч за пределами ЕС, в частности Британии, Канаде и США.

"Сейчас население Украины составляет около 37 миллионов человек в границах 1991 года. А если за вычетом оккупированных территорий, то примерно 31,5 миллиона", — резюмировала Либанова.

Ранее мы писали, какие изменения ждут украинских беженцев в Евросоюзе в 2024 году.

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