Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько миллионов украинцев выехало за границу из-за войны: данные Минэкономики

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1702
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сколько миллионов украинцев выехало за границу из-за войны: данные Минэкономики

Украинские беженцы за границей / Фото: Getty Images

В Минэкономики рассказали, сколько украинцев находятся за границей.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что с начала войны выехало 6,2 млн находящихся за рубежом украинцев. Также в нашем государстве есть 5 млн. внутренних переселенцев.

Об этом она сказала в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим".

Бережная отметила, что сейчас есть разные данные о том, сколько украинцев выехало за границу из-за войны России против Украины. Она отметила, что все они могут отличаться. Их получают из данных Государственной пограничной службы и европейских институций.

"В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, выехавших с момента полномасштабного вторжения", — сказала Татьяна Бережная.

Замминистра отметила, что в Украине более 5 млн внутренних переселенцев, однако эта цифра может быть выше, поскольку не все регистрируются во время выезда из зоны боевых действий.

Напомним, ранее аналитики общественной организации "ОПОРА" сообщали, что по их подсчетам за границей живет более 8 млн. украинцев.

Читайте также:

Греция приняла около 50 тысяч беженцев из Украины: как им живется и как помогают греки

Греция приняла около 50 тысяч беженцев из Украины: как им живется и как помогают греки

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1702
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация