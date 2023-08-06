Сколько миллионов украинцев выехало за границу из-за войны: данные Минэкономики

В Минэкономики рассказали, сколько украинцев находятся за границей.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что с начала войны выехало 6,2 млн находящихся за рубежом украинцев. Также в нашем государстве есть 5 млн. внутренних переселенцев.

Об этом она сказала в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим".

Бережная отметила, что сейчас есть разные данные о том, сколько украинцев выехало за границу из-за войны России против Украины. Она отметила, что все они могут отличаться. Их получают из данных Государственной пограничной службы и европейских институций.

"В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, выехавших с момента полномасштабного вторжения", — сказала Татьяна Бережная.

Замминистра отметила, что в Украине более 5 млн внутренних переселенцев, однако эта цифра может быть выше, поскольку не все регистрируются во время выезда из зоны боевых действий.

Напомним, ранее аналитики общественной организации "ОПОРА" сообщали, что по их подсчетам за границей живет более 8 млн. украинцев.

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