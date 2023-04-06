Сколько минимум "добровольцев" из России удалось ликвидировать в Украине: данные росСМИ

На войне против Украины погибли по меньшей мере 8 тысяч "добровольцев" из России. В эти данные включены также наемники.

Об этом сообщает российский расследовательский проект "Важные истории" со ссылкой на данные Пенсионного фонда и реестра инвалидов РФ.

Российское оппозиционное СМИ подсчитало, что по состоянию на январь 2023 года в РФ существенно возросло количество семей, которые получат пенсии из-за "потери кормильца". Они считают, что около девяти тысяч человек могут получать пенсию от ПФР в связи с ликвидацией их родных в Украине.

Однако росСМИ предупреждают, что эта цифра не точная, поскольку, чтобы получить такие выплаты россиянам нужно пройти все бюрократические препятствия, что очень сложно, а потому они предполагают, что в Украине вероятно ликвидировали гораздо больше "добровольцев" и наемников.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 6 апреля потери кафиров в войне против Украины составляют :

личного состава — около 176 630 (+390) человек ликвидировано,

танков — 3631 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7013 (+8) ед,

артиллерийских систем — 2714 (+7) ед,

РСЗО — 532 (+0) ед,

средства ПВО — 281 (+1) ед,

самолетов — 306 (+0) ед,

вертолетов — 292 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 (+4),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5574 (+1) ед,

специальная техника – 302 (+3).

Напомним, разведка Великобритании сообщает, что с момента полномасштабного вторжения в Украину агрессорка Россия потеряла до 200 тыс. человек. Впрочем, значительная часть из них произошла по небоевым причинам.

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