Сколько мирных украинцев погибли в войне: в ООН назвали цифру

По меньшей мере, 416 человек стали "жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений" на оккупированных территориях, 16 из них нашли мертвыми, 166 человек отпущены.

Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"На сегодняшний день нами проверено и подтверждено 14 059 жертв среди гражданского населения. В результате боевых действий погибли 5 767 гражданских лиц, 8 292 получили ранения. Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, гораздо больше", — сказала Богнер.

Кроме того, миссия фиксировала ряд нарушений содержания военнопленных. Они подвергались жестокому обращению и пыткам, а в некоторых местах они не имеют доступа к воде и медицинской помощи.

Что касается колонии в оккупированном городе Оленевка Донецкой области, где россияне содержат украинских военнопленных из "Азовстали", то там ситуация с пленными ужасающая.

"Многие из них болеют инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом. Мы также зафиксировали много случаев, когда украинским военнопленным не разрешали сообщить об их плене, местонахождении и состоянии здоровья", — добавила Богнер.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже в 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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