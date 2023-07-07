Сколько мирных жителей погибло в Украине из-за войны России: данные ООН

ООН отмечает, что количество жертв войны может быть выше.

ООН опубликовала новый отчет о количестве погибших украинцев из-за войны России против Украины. По их данным, 9177 украинцев погибли и 15 993 были ранены.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

С 24 февраля 2022 г., когда началось широкомасштабное вооруженное нападение Российской Федерации, до 30 июня 2023 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало:

25 170 жертв среди гражданского населения в 1 504 населенных пунктах Украины, в том числе 9 177 погибших и 15 993 раненых.

Среди них 535 погибших и 1095 раненых детей.

Среди этих жертв среди взрослых, пол которых был известен, мужчины составляли 61%, а женщины – 39%. Среди детей, пол которых был известен, мальчики составляли 57,2%, а девочки – 42,8%.

Регионами с наибольшим количеством жертв гражданского населения стали: Донецкая, Харьковская, Киевская, Херсонская и Луганская области.

"Реальное количество жертв среди гражданского населения значительно выше, поскольку многие сообщения об отдельных жертвах среди гражданского населения в определенных населенных пунктах до сих пор не подтверждены. К таким населенным пунктам относятся Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область)", – говорится в отчете ООН.

Напомним, российская ракета во Львове в ночь на 6 июля попала в жилой дом. На месте трагедии погибли 10 человек, еще более 40 человек получили травмы.

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