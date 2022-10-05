Сколько мобилизованных россиян воюет на фронте против Украины: военный эксперт о ситуации с пополнением

После объявления так называемой "долевой" мобилизации количество российских солдат в Украине не достигает и нескольких тысяч.

На территории Украины мобилизованных граждан России воюет мало. Речь идет о тысячах мобилизованных, даже не о десятках тысяч.

Об этом военный аналитик Игаль Левин рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Напомню, что Россия не имела кадрированных дивизий — подразделения, где максимально урезан штат, и туда мобилизуют. Речь идет о тысячах мобилизованных, даже не о десятках тысяч. Я сомневаюсь, что ВСУ испытают пополнение российскими мобилизованными. Это война дальнобойных систем, артиллерий "Напомню, Украине приходилось отступать не через российские войска, а через артиллерию. Переломный момент произошел благодаря артиллерийским дальнобойным системам. Когда ракеты "Хаймарс" попадают в цель, здесь уже не важно, 15 или 50 мобилизованных россиян там", — отметил эксперт.

Напомним, что российские военные понесут потери на Херсонском направлении, а раненых и поврежденную технику пытаются эвакуировать в ближайшие переправы через реку Днепр.

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