Сколько могут стоить российские самолеты, уничтоженные в Крыму — Forbes

Перед взрывами на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму 9 августа размещалась российская военная техника стоимостью 650 млн — 850 млн долларов. По данным от разных источников, было уничтожено от 8 до 24 единиц авиатехники.

Об этом сообщает Forbes.

Приблизительная стоимость самолетов РФ:

Су-30СМ – 50 млн долларов

– 50 млн долларов Су-24МР – 6 млн долларов

– 6 млн долларов Ил-76 – 86 млн долларов

Президент Владимир Зеленский в своем обращении 10 августа сообщил, что Россия потеряла в Крыму девять военных самолетов. Однако какие именно самолеты были уничтожены, не уточнял.

Если предположить, что все девять утраченных самолетов были самые дешевые Су-24МР, то общая сумма потерь России – примерно 55 млн долларов, а если дорогие Су-30СМ – 450 млн долларов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) и The New York Times сообщали, что на аэродроме сгорели по меньшей мере восемь самолетов РФ "на десятки миллионов долларов", не упоминая какие именно.

По данным UA Weapons Tracker, в Крыму было уничтожено по меньшей мере 11 самолетов, а именно пять истребителей Су-30СМ и шесть ударно-разведочных самолетов Су-24МР. В таком случае Россия потеряла за день примерно 300 млн долларов.

InformNapalm утверждает, что спутниковые снимки не показывают всех последствий удара. По данным их источников, потери россиян после удара составляют: восемь Су-27, четыре Су-30СМ, пять Су-24, шесть Ми-8 и один Ил-20 на общую сумму около 380 млн долларов.

Напомним, спутниковые снимки свидетельствуют, что по меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. Это может быть самой большой потерей военной авиации РФ в течение одного дня со времен Второй мировой войны.

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