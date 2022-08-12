Сколько могут стоить российские самолеты, уничтоженные в Крыму — Forbes

Самая большая цифра, которую называют аналитики – 380 млн долларов.
Перед взрывами на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму 9 августа размещалась российская военная техника стоимостью 650 млн — 850 млн долларов. По данным от разных источников, было уничтожено от 8 до 24 единиц авиатехники.
Об этом сообщает Forbes.
Приблизительная стоимость самолетов РФ:
- Су-30СМ – 50 млн долларов
- Су-24МР – 6 млн долларов
- Ил-76 – 86 млн долларов
Президент Владимир Зеленский в своем обращении 10 августа сообщил, что Россия потеряла в Крыму девять военных самолетов. Однако какие именно самолеты были уничтожены, не уточнял.
Если предположить, что все девять утраченных самолетов были самые дешевые Су-24МР, то общая сумма потерь России – примерно 55 млн долларов, а если дорогие Су-30СМ – 450 млн долларов.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) и The New York Times сообщали, что на аэродроме сгорели по меньшей мере восемь самолетов РФ "на десятки миллионов долларов", не упоминая какие именно.
По данным UA Weapons Tracker, в Крыму было уничтожено по меньшей мере 11 самолетов, а именно пять истребителей Су-30СМ и шесть ударно-разведочных самолетов Су-24МР. В таком случае Россия потеряла за день примерно 300 млн долларов.
InformNapalm утверждает, что спутниковые снимки не показывают всех последствий удара. По данным их источников, потери россиян после удара составляют: восемь Су-27, четыре Су-30СМ, пять Су-24, шесть Ми-8 и один Ил-20 на общую сумму около 380 млн долларов.
Напомним, спутниковые снимки свидетельствуют, что по меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. Это может быть самой большой потерей военной авиации РФ в течение одного дня со времен Второй мировой войны.
Читайте также: