Сколько может длиться война и чем закончится: ответил американский подполковник

Подполковник ВВС США выступает за заморозку войны и объединенную миссию европейских стран, которые это будут контролировать.
Война в Украине может продолжаться еще три года.
Такое мнение высказал подполковник Джахара "Фрэнки" Матисек — лётчик ВВС США и профессор Военно-морского колледжа США в интервью грузинской службе новостей "Радио Свобода".
На вопрос, насколько близко окончание войны в Украине, если нынешние тенденции сохранятся и если предположить, что Трамп не вмешивается, он ответил, что война будет длиться еще три года.
Подполковник ВВС США считает, что Европейский Союз должен направить миссию в Украину и провести "линию на земле", заявив, что "российские силы не пересекут этот предел, потому что ЕС будет рассматривать это как вторжение в Европу".
"Идея о том, что российские войска, в конце концов, дойдут до Киева или дальше на запад в течение следующих трех-пяти лет, заставит европейцев сделать это, а американцы скажут европейцам: "Вы должны это сделать", – говорит американский военный.
По мнению американца, конечно, "лучший идеальный результат – все российские силы покинут территорию Украины". Однако он призывает "вернуться к реализму".
"Сколько американцев, канадцев и европейцев готовы воевать и умирать за каждый сантиметр украинской территории? И это становится вопросом политической воли и внутренней политики. Я думаю, что проще зафиксировать это (линию столкновения – Ред.) на месте", – отмечает Матисек.
Ранее аналитик ответил, могла ли Украина победить в войне 2022 года.
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