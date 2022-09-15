Сколько можно курить: в РФ заявили, что на границе с Харьковщиной горит российская таможня

В соцсетях украинцы с юмором отреагировали на этот инцидент, вспомнив о "хлопках" и очередном курении в неустановленном месте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на границе с Харьковской областью горит таможенный терминал у села Нехотеевка.

Об этом он сообщил в Telegram.

"В результате обстрела повреждения получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС (расположенная рядом – Ред.) не пострадала", – написал он.

Очевидно, что очередная российская ракета не долетела до цели и попала по своей же территории. Генштаб и Минобороны Украины пока не прокомментировали этот инцидент.

В соцсетях украинцы с юмором отреагировали на этот инцидент, вспомнив о "хлопках" и очередном курении в неустановленном месте.

Фото: facebook.com/babaandkit

Ранее РФ объявила эвакуацию двух пограничных сел Белгородской области, в том числе из села Нехотеевка, вблизи которого и расположен этот таможенный терминал.

Фото: Google Maps

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