Сколько можно заработать за год, заключив контракт с ВСУ в 18-24 года

По словам Мстислава Баника, руководителя рекрутинга 475 ОШБ 92-й бригады, молодые военнослужащие, которые заключат контракт с ВСУ в возрасте 18-24 лет, могут зарабатывать до $80 тысяч в год.

В эфире День.LIVE он отметил, что количество мест на такие должности ограничено, и в его батальоне осталось всего 80-90 вакантных позиций.

"Конкуренция растет – кто успеет первым, тот получит контракт", – подчеркнул Баник.

Он также подчеркнул, что это работа для мотивированных людей с крепким здоровьем, силой воли и готовностью к сложным вызовам.

"Это контракты на самую трудную работу, где нужны мотивация, здоровье, усилия, сила воли и уверенность в себе. И у нас в подразделении мы прекрасно относимся к людям, которые согласны идти на такие контракты", – отметил руководитель рекрутинга.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы в возрасте 18-24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат 1 млн грн бонуса, льготные условия на ипотеку и другие привилегии.