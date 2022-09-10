Сколько мужчин хотели бежать из страны с начала войны: сообщила Госпогранслужба

Пограничники обнародовали цифры о количестве "уклонистов", которые с начала военного положения безрезультатно пытались пересечь границу

С начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы, сообщает Госпогранслужба.

5,6 тысячи из задержанных пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

Многие из уклонистов пытались решить проблему выезда с помощью взяток. С 24 февраля зафиксировано 245 напрасных попыток подкупа пограничников на сумму более 3,8 млн грн.

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