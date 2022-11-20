Сколько NASAMS или IRIS-T нужно, чтобы закрыть небо над большим городом: объяснение Жданова

В масштабах отдельно взятого города, того же Харькова, два комплекса смогут "закрыть" небо.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, сколько нужно зенитных ракетных комплексов, таких как NASAMS или IRIS-T, чтобы "закрыть небо" над большим украинским городом, например, Харьковом.

Об этом он заявил в своем youtube канале.

"В масштабах всей страны два комплекса NASAMS или IRIS-T – действительно капля в море. В масштабах отдельно взятого города, того же Харькова, два комплекса фактически "закроют" город. В городах меньших по площади и количеству населения может хватить и одного комплекса. Два комплекса – это примерно две батереи. Поэтому получение каждого комплекса ПВО для нас – это радость", – отметил Жданов.