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Сколько NASAMS или IRIS-T нужно, чтобы закрыть небо над большим городом: объяснение Жданова

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Сколько NASAMS или IRIS-T нужно, чтобы закрыть небо над большим городом: объяснение Жданова

В масштабах отдельно взятого города, того же Харькова, два комплекса смогут "закрыть" небо.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, сколько нужно зенитных ракетных комплексов, таких как NASAMS или IRIS-T, чтобы "закрыть небо" над большим украинским городом, например, Харьковом.

Об этом он заявил в своем youtube канале.

"В масштабах всей страны два комплекса NASAMS или IRIS-T – действительно капля в море. В масштабах отдельно взятого города, того же Харькова, два комплекса фактически "закроют" город. В городах меньших по площади и количеству населения может хватить и одного комплекса. Два комплекса – это примерно две батереи. Поэтому получение каждого комплекса ПВО для нас – это радость", – отметил Жданов.

Ранее сообщалось, что Франция передала Украине системы Crotale и LRU для защиты неба. Кроме того, ПВО Украины усилит американский ракетный комплекс Hawk.

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Дата публикации
Просмотры
1618
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