Сколько населенных пунктов Украины находятся во временной оккупации: в ОП ответили

Сколько населенных пунктов Украины находятся во временной оккупации: в ОП ответили

Помощница руководителя Офиса президента Елена Симоненко сообщила, что согласно обновленным цифрам, за последние сутки под оккупацию российских войск попали 42 населенных пункта.

Все эти захваченные населенные пункты расположены в Донецкой области.

Об этом Симоненко сообщила в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Это произошло сегодня, но завтра может быть так, что наши войска их отвоюют снова", – отметила помощница руководителя ОП.

"У нас сегодня более 3500 населенных пунктов находятся в оккупации. Это почти 30% территории, где происходят боевые действия", – сообщила Симоненко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о готовности Минобороны деблокировать Мариуполь и другие оккупированные россиянами города военным путем.

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