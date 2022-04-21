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Сколько населенных пунктов Украины находятся во временной оккупации: в ОП ответили

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Сколько населенных пунктов Украины находятся во временной оккупации: в ОП ответили

Associated Press

Помощница руководителя Офиса президента Елена Симоненко сообщила, что согласно обновленным цифрам, за последние сутки под оккупацию российских войск попали 42 населенных пункта.

Все эти захваченные населенные пункты расположены в Донецкой области.

Об этом Симоненко сообщила в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Это произошло сегодня, но завтра может быть так, что наши войска их отвоюют снова", – отметила помощница руководителя ОП.

"У нас сегодня более 3500 населенных пунктов находятся в оккупации. Это почти 30% территории, где происходят боевые действия", – сообщила Симоненко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о готовности Минобороны деблокировать Мариуполь и другие оккупированные россиянами города военным путем.

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