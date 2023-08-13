Сколько "неуловимых" российских ракет "Кинжал" сбила украинская ПВО: Игнат назвал цифру

Украинская ПВО по состоянию на сегодняшний день сбила 14 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии " Украинскому Радио ".

Также, по его словам, Россия ежемесячно производит около 100 ракет разных типов, среди которых и "Кинжал" (Х-47).

"Уже не один "Кинжал" уничтожен противовоздушной обороной Украины. В частности, 16 мая – 6 ракет, 16 июня – тоже 6, и сейчас имеем еще одну. То есть это уже 14 "кинджалов" были сбиты противовоздушной обороной Украины. Добавьте к ним еще больше 20 сбитых баллистических ракет, в том числе "Искандеры" и С-400", — сказал он, подчеркнув, что "Кинжал" двигается в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного".

Напомним, российские оккупанты сообщают о потере населенного пункта на Донбассе.

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